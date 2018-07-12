Брат и племянница экс-президента Армении и экс-министр обороны объявлены в розыск в странах СНГ

Брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Левон Саргсян, его дочь Ани Саргсян и бывший министр обороны республики Микаел Арутюнян объявлены в межгосударственный розыск, сообщили "Интерфаксу" в полиции республики.

"Они находятся в межгосударственном розыске. Речь идет о странах СНГ. Однако обсуждается вопрос об объявлении международного розыска", - отметили в полиции.

Ранее супруга экс-главы Минобороны сообщила журналистам, что М.Арутюнян находится в Москве. По сведениям местных СМИ, брат экс-президента и его дочь также находятся в России.

Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение брату бывшего президента, его сыну и дочери по статьям "незаконное участие в предпринимательской деятельности" и "подлог документов".

Следствием установлено, что Л.Саргсян, его дочь А.Саргсян и сын Нарек Саргсян не задекларировали $6 млн 795 тыс.

Л.Саргсян решением суда арестован заочно. Решением суда, в отношении А.Саргсян и Н.Саргсяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Бывший министр обороны Армении генерал-лейтенант М.Арутюнян обвиняется в нарушении Конституции и попытке "свержения конституционного строя" во время разгона массовых демонстраций в марте 2008 года, когда сторонники экс-президента Левона Тер-Петросяна протестовали против итогов президентских выборов, на которых победил С.Саргсян.