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Дальнее зарубежье 12.07.2018 21:32

Трамп заявил, что получил "очень приятное" письмо от Ким Чен Ына, в котором говорится об эпохальном прогрессе в отношениях

Президент США Дональд Трамп в четверг опубликовал в Twitter письмо об успехах в укреплении отношений Пхеньяна с Вашингтоном, которое, ему написал лидер КНДР Ким Чен Ын.

В письме Ким Чен Ын отмечает, что он надеется на дальнейшие практические действия в рамках диалога США-КНДР.

"Я желаю, чтобы дальнейшие практические инициативы укрепили доверие к вам, господин президент", - говорится в письме.

Также Ким Чен Ын выразил убежденность в том, что "эпохальный прогресс в отношениях КНДР-США приблизит нашу будущую встречу".

"Очень приятное письмо от председателя Ким Чен Ына из Северной Кореи. Проделан большой прогресс!", - написал Д.Трамп.

В письме, датированном 6 июля, Ким Чен Ын отмечает, что совместное заявление, которое он подписал с Д.Трампом в Сингапуре, стало "началом значимого путешествия".

"Я глубоко ценю энергичные и выдающиеся усилия, которые прикладывает господин президент для улучшения отношений между двумя странами и для добросовестной имплементации совместного заявления", - говорится в письме.

Ким Чен Ын выражает надежду, что его совместные с Д.Трампом усилия, "направленные на создание нового будущего для КНДР и США точно достигнут цели".

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Тэги: США, КНДР, ПИСЬМО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]