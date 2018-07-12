В письме Ким Чен Ын отмечает, что он надеется на дальнейшие практические действия в рамках диалога США-КНДР.
"Я желаю, чтобы дальнейшие практические инициативы укрепили доверие к вам, господин президент", - говорится в письме.
Также Ким Чен Ын выразил убежденность в том, что "эпохальный прогресс в отношениях КНДР-США приблизит нашу будущую встречу".
"Очень приятное письмо от председателя Ким Чен Ына из Северной Кореи. Проделан большой прогресс!", - написал Д.Трамп.
В письме, датированном 6 июля, Ким Чен Ын отмечает, что совместное заявление, которое он подписал с Д.Трампом в Сингапуре, стало "началом значимого путешествия".
"Я глубоко ценю энергичные и выдающиеся усилия, которые прикладывает господин президент для улучшения отношений между двумя странами и для добросовестной имплементации совместного заявления", - говорится в письме.
Ким Чен Ын выражает надежду, что его совместные с Д.Трампом усилия, "направленные на создание нового будущего для КНДР и США точно достигнут цели".
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