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Макроэкономика 13.07.2018 09:48

Манат укрепился к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 13 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 13 июля ЦБА установил на уровне 1,9817 манат/1EUR (12 июля -1,9859 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 13 июля установил на уровне 0,0273 манат/1RUB (12 июля -0,0273 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВАЛЮТА, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]