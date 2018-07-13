Манат укрепился к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 13 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 13 июля ЦБА установил на уровне 1,9817 манат/1EUR (12 июля -1,9859 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 13 июля установил на уровне 0,0273 манат/1RUB (12 июля -0,0273 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков