Страховщики в Азербайджане в I полугодии сократили премии по ОСАГО на 0,4%, увеличили выплаты на 21%

Страховые компании в Азербайджане, являющиеся членами Бюро по обязательному страхованию (ISB), в I-ом полугодии 2018 года сократили сбор премий по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,4% - до 44 млн 524,4 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Палате по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
"В целом, на ОСАГО пришлось 11,2% премий страховщиков за отчетный период и 40,6% премий по обязательным видам за январь-июнь 2018 года", - отметили в палате.
В I-ом полугодии 2018 года выплаты страховщиков по ОСАГО составили 24 млн 76,2 тыс. манатов (рост на 21%) или 20,2% всех выплат страховщиков за отчетный период. В целом, на выплаты по ОСАГО пришлось 74,8% возмещений по обязательным видам страхования в январе-июне текущего года.
ОСАГО входит в тройку основных видов страхования, по которым страховщики в Азербайджане собирают премии. Лишь по медицинскому страхованию и накопительному страхованию жизни страховщики получили в январе-июне 2018 года больше премий, чем по ОСАГО.
В 2017 году страховщики в Азербайджане увеличили премии по ОСАГО на 14,5% - до 92,6 млн манатов.
Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 16 декабря 2011 года началась продажа полисов по ОСАГО по новым тарифам и условиям.
В частности, установлен базовый тариф в размере 50 манатов и применяется он в отношении автотранспортных средств с объемом двигателя до 1500 куб. сантиметров. По мере увеличения объема двигателя применяются коэффициенты от 1,5 до 5. Для автотранспортных средств объемом двигателя более 5 тыс. куб. см. применяется коэффициент 5, т.е. страховой тариф составляет 250 манатов.
Для автобусов и микроавтобусов, занимающихся перевозкой пассажиров, с числом посадочных мест от 9 до 16 применяется коэффициент 3 к базовому тарифу, более 16 посадочных мест - коэффициент 4.
Для грузовых автомобилей коэффициент составляет от 3 до 5 в зависимости от максимальной грузоподъемности.
Для мотоциклов, тракторов и прочей сельскохозяйственной техники коэффициент составляет 1.
По ОСАГО страховая сумма при ущербе, нанесенная имуществу составляет 5 тыс. манатов, страховая суммы по ущербу, нанесенному здоровью, на одного человека составляет 5 тыс. манатов, общий лимит по одному страховому случаю - 50 тыс. манатов. Таким образом, максимальная сумма страхового покрытия по ОСАГО может составить 55 тыс. манатов.
А.Азизов
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