Взрыв произошел на заводе близ аэропорта Каира, 12 человек пострадали

В Египте госпитализировали 12 человек в ночь на пятницу после взрыва на химическом заводе близ каирского аэропорта, сообщает агентство МЕНА.

Взрыв произошел в складском помещении при заводе, очевидцы сообщали о громком хлопке, после которого был виден столб красного дыма.

"Из-за повышенных температур произошел взрыв на нефтехимическом складе, принадлежащем Heliopolis for Chemical Industries. На место были высланы машины служб безопасности, чтобы взять пожар под контроль", - рассказал агентству представитель ВС Египта полковник Тамир аль-Рифаи.

Он не уточнил, кто владеет Heliopolis for Chemical Industries, однако некоторые СМИ предполагают, что завод эксплуатируется египетскими военными.

Министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри в пятницу заявил, что взрыв не повлиял на работу каирского аэропорта.