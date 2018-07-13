Взрыв произошел на заводе близ аэропорта Каира, 12 человек пострадали

В Египте госпитализировали 12 человек в ночь на пятницу после взрыва на химическом заводе близ каирского аэропорта, сообщает агентство МЕНА.
Взрыв произошел в складском помещении при заводе, очевидцы сообщали о громком хлопке, после которого был виден столб красного дыма.
"Из-за повышенных температур произошел взрыв на нефтехимическом складе, принадлежащем Heliopolis for Chemical Industries. На место были высланы машины служб безопасности, чтобы взять пожар под контроль", - рассказал агентству представитель ВС Египта полковник Тамир аль-Рифаи.
Он не уточнил, кто владеет Heliopolis for Chemical Industries, однако некоторые СМИ предполагают, что завод эксплуатируется египетскими военными.
Министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри в пятницу заявил, что взрыв не повлиял на работу каирского аэропорта.
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