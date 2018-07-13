Лидерство в Азербайджане на страховом рынке в I полугодии сохранили компании из PASHA Holding

Компания "PASHA Heyat Sigorta", специализирующаяся на страховании жизни, в I-ом полугодии 2018 года собрала наибольший объем премий среди страховых компаний Азербайджана, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Согласно данным палаты, премии PASHA Heyat Sigorta в отчетном периоде составили 144 млн 614 тыс. манатов или 36,5% всех взносов страховщиков за январь-июнь.

PASHA Heyat Sigorta, соответственно, стала лидером по сбору премий в сегменте страхования жизни. Второе место по объему премий в этом сегменте заняла компания "Ateshgah Heyat" (28 млн 165,7 тыс. манатов), третье - "Qala Heyat Sigorta" (7 млн 452,6 тыс. манатов).

В сегменте страхование иное, чем жизнь, в январе-июне 2018 года наибольший объем премий собрала СК "PASHA Sigorta" (83 млн 362,8 тыс. манатов).

В пятерку ведущих страховых компаний по объему собранных премий в этом сегменте по итогам отчетного периода также вошли: "Азерсыгорта" (34 млн 912,4 тыс. манатов), "Ateshgah" (19 млн 698,6 тыс. манатов), Meqa Sigorta (15 млн 23,4 тыс. манатов) и AtaSigorta (10 млн 355,5 тыс. манатов).

В целом, на эти 8 компаний пришлось 343 млн 585 тыс. манатов или 86,7% всех премий страховщиков за отчетный период.

Среди страховых компаний в I-ом полугодии 2018 года наибольший объем выплат произвела также СК "PASHA Heyat Sigorta", чьи возмещения составили 31 млн 646,6 тыс. манатов или 26,5% всех выплат страховщиков.

СК PASHA Heyat Sigorta, соответственно, стала лидером по объему выплат в сегменте страхования жизни. Второе место по объему возмещений в этом сегменте заняла компания "Ateshgah Heyat" (9 млн 658,3 тыс. манатов), третье - "Qala Heyat Sigorta" (9 млн 439,6 тыс. манатов).

СК PASHA Sigorta, в свою очередь, стала лидером по объему выплат в сегменте страхование иное, чем жизнь (25 млн 459,7 тыс. манатов). В пятерку ведущих страховых компаний по объему произведенных возмещений в этом сегменте по итогам отчетного периода также вошли: "Ateshgah" (9 млн 658,3 тыс. манатов), "Азерсыгорта" (7 млн 853,1 тыс. манатов), AXA-Mbask (4 млн 689,4 тыс. манатов) и AzSigorta (4 млн 175,5 тыс. манатов).

В целом, эти 8 компаний выплатили 102 млн 680,9 тыс. манатов или 86,1% всех выплат страховщиков за отчетный период.

На конец июля 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 21 страховая компания.

А.Азизов