Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9817 RUR   0.0273 GBR   2.239 TRY   0.3502

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.33 Brent   74.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 34° Завтра 26° 33° 15 Июл 25° 33° 16 Июл 24° 32°

Бизнес и законодательство 13.07.2018 11:15

"Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона на территорию ЕАЭС, планы не комментирует

Интернет-компания "Яндекс" (MOEX: YNDX) получила разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза собственного смартфона. Это следует из данных реестра нотификация о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих.

Разрешение выдано на "смартфон Яндекс.Телефон торговой марки "Яндекс", модели YNDX-000SB", оно действует до 25 июня 2023 года. Изготовителем товара выступает зарегистрированная в Швейцарии Yandex Services AG.

Согласно данным реестра, эта же швейцарская компания является изготовителем "умной колонки" "Яндекс.Станция", продажи которой начались в России 10 июля.

"Яндекс" ранее официально не анонсировал планы выпуска смартфона собственной марки. В пресс-службе компании от комментариев отказались.

"Яндекс.Станция" - первое устройство, разработанное в "Яндексе". Она может воспроизводить музыку, находить фильмы, мультфильмы, сериалы и ролики, а затем показывать их на телевизоре. К голосовому помощнику "Алисе", искусственным интеллектом которой оснащен гаджет, можно обращаться с различными поручениями. Технология и само устройство были полностью спроектированы и разработаны командой "Яндекса", при этом дизайн создан в Калифорнии, а сборка гаджета осуществляется в Китае.

Основатель и акционер "Яндекса" Аркадий Волож в прошлогоднем интервью "Ведомостям" на вопрос о том, нет ли у компании планов сделать собственный смартфон, ответил: "Теперь, когда нам дали доступ к Android (имеется в виду исход антимонопольного разбирательства с Google - ИФ), можно обсуждать и это".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЯНДЕКС, СМАРТФОН


Похожие новости


Беспилотный автотранспорт может появиться на дорогах РФ в перспективе 7 лет - Яндекс Яндекс создал собственный магазин приложений для Android - альтернативу Google Play

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]