"Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона на территорию ЕАЭС, планы не комментирует

Интернет-компания "Яндекс" (MOEX: YNDX) получила разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза собственного смартфона. Это следует из данных реестра нотификация о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих.
Разрешение выдано на "смартфон Яндекс.Телефон торговой марки "Яндекс", модели YNDX-000SB", оно действует до 25 июня 2023 года. Изготовителем товара выступает зарегистрированная в Швейцарии Yandex Services AG.
Согласно данным реестра, эта же швейцарская компания является изготовителем "умной колонки" "Яндекс.Станция", продажи которой начались в России 10 июля.
"Яндекс" ранее официально не анонсировал планы выпуска смартфона собственной марки. В пресс-службе компании от комментариев отказались.
"Яндекс.Станция" - первое устройство, разработанное в "Яндексе". Она может воспроизводить музыку, находить фильмы, мультфильмы, сериалы и ролики, а затем показывать их на телевизоре. К голосовому помощнику "Алисе", искусственным интеллектом которой оснащен гаджет, можно обращаться с различными поручениями. Технология и само устройство были полностью спроектированы и разработаны командой "Яндекса", при этом дизайн создан в Калифорнии, а сборка гаджета осуществляется в Китае.
Основатель и акционер "Яндекса" Аркадий Волож в прошлогоднем интервью "Ведомостям" на вопрос о том, нет ли у компании планов сделать собственный смартфон, ответил: "Теперь, когда нам дали доступ к Android (имеется в виду исход антимонопольного разбирательства с Google - ИФ), можно обсуждать и это".
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