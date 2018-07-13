Страховщики Азербайджана в I полугодии увеличили премии на 43,5%, сократили выплаты на 4%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в I-ом полугодии 2018 года составили 396 млн 371,3 тыс. манатов, что на 43,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 286 млн 838,5 тыс. манатов (рост на 48% - ИФ) или 72,3% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 158 млн 932,5 тыс. манатов (рост на 87,7%), по страхованию иное, чем жизнь - 127 млн 906 тыс. манатов (рост на 17,2%).

По обязательным видам страхования премии в I-ом полугодии 2018 года составили 109 млн 532,8 тыс. манатов (рост на 32,9%).

За I-ое полугодие 2018 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 119 млн 303,4 тыс. манатов (спад на 4,2%).

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 87 млн 105,9 тыс. манатов (спад на 11,6%) или 73% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 48 млн 915,8 тыс. манатов (спад на 19,8%), по страхованию иное, чем жизнь - 38 млн 190,2 тыс. манатов (рост на 1,6%).

По обязательным видам страхования выплаты в январе-июне 2018 года составили 32 млн 197,5 тыс. манатов (рост на 24,6%).

На конец июня 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 21 страховая компания.

Н.Аббасова