Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9817 RUR   0.0273 GBR   2.239 TRY   0.3502

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.33 Brent   74.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 34° Завтра 26° 33° 15 Июл 25° 33° 16 Июл 24° 32°

Финансы 13.07.2018 11:16

Страховщики Азербайджана в I полугодии увеличили премии на 43,5%, сократили выплаты на 4%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в I-ом полугодии 2018 года составили 396 млн 371,3 тыс. манатов, что на 43,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 286 млн 838,5 тыс. манатов (рост на 48% - ИФ) или 72,3% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 158 млн 932,5 тыс. манатов (рост на 87,7%), по страхованию иное, чем жизнь - 127 млн 906 тыс. манатов (рост на 17,2%).

По обязательным видам страхования премии в I-ом полугодии 2018 года составили 109 млн 532,8 тыс. манатов (рост на 32,9%).

За I-ое полугодие 2018 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 119 млн 303,4 тыс. манатов (спад на 4,2%).

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 87 млн 105,9 тыс. манатов (спад на 11,6%) или 73% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 48 млн 915,8 тыс. манатов (спад на 19,8%), по страхованию иное, чем жизнь - 38 млн 190,2 тыс. манатов (рост на 1,6%).

По обязательным видам страхования выплаты в январе-июне 2018 года составили 32 млн 197,5 тыс. манатов (рост на 24,6%).

На конец июня 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 21 страховая компания.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СТРАХОВЩИКИ, ПРЕМИИ/ВЫПЛАТЫ


Похожие новости


Страховщики Азербайджана в январе-мае увеличили премии на 46%, сократили выплаты на 0,5% СК PASHA Sigorta лидер в январе-ноябре в Азербайджане по премиям и выплатам – ASA СК Pasha Sigorta сохранила в I квартале лидерство в Азербайджане по премиям и выплатам – Госстрахнадзор СК Pasha Sigorta стала лидером в Азербайджане по премиям и выплатам в 2012 году – Госстрахнадзор

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]