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Происшествия 13.07.2018 11:26

Три человека погибли в автокатастрофе в Псковской области

Три человека, в том числе ребенок, погибли в столкновении трех автомобилей на трассе Великий Новгород - Псков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Псковской области в пятницу.

"В четверг на 194-м км автодороги Новгород - Псков в деревне Виделебье пьяный водитель автомобиля "Опель Вектра" 1983 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114 под управлением мужчин 1994 годов рождения", - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП оба автомобиля ВАЗ съехали в кювет. Погибли на месте ДТП до приезда скорой помощи водитель ВАЗ-2012, пассажирка 1976 года рождения и мальчик 2013 года рождения.

Кроме того, был госпитализирован водитель ВАЗ-2114, в ВАЗ-2112 - девушка 1998 года рождения, пассажир автомобиля "Опель" 1992 года рождения получил помощь амбулаторно, сообщили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ПСКОВ, АВТОКАТАСТРОФА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]