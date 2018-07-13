Число жертв наводнений в Японии превысило 200 человек

По меньшей мере, 204 человека погибли в результате наводнений в Японии, сообщил в пятницу японским СМИ генсек кабинета министров Есихидэ Суга.

Ранее поступали данные о 199 погибших.

По информации японских спасателей, 62 человека числятся пропавшими без вести. Их поиск продолжается. По словам Е.Суги, в спасательной операции принимают участие около 73 тыс. сотрудников экстренных служб, полицейских и военнослужащих, которые "работают на пределе своих возможностей".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил в пятницу пострадавшие от стихии районы. Это стало его второй подобной поездкой. Глава правительства, в частности, навестил пострадавших.

Также он провел встречу с правительственной рабочей группой, курирующей восстановление населенных пунктов после катастрофы. На встрече С.Абэ пообещал предоставить участникам восстановительных работ дополнительное финансирование.

Ранее сообщалось, что правительство Японии приняло решение использовать около $18 млн из резервного фонда бюджета для ликвидации последствий стихийного бедствия. Кроме того, по словам премьер-министра, правительство распределит между пострадавшими районами дотации в размере $312 млн.

На минувшей неделе на центральные и юго-западные районы Японии обрушились мощные дожди, которые привели к наводнениям, выходу рек из берегов и сходу селей.