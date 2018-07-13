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Происшествия 13.07.2018 11:27

Хлопок произошел на компрессорной станции Сургутнефтегаза, есть пострадавшие - МЧС

Хлопок произошел в ремонтном цехе компрессорной станции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) в городе Лянтор, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

"Сообщение поступило в 08:08 по местному времени. Есть пострадавшие", - отметил сотрудник МЧС.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в департаменте здравоохранения региона, семь человек пострадали при хлопке на предприятии в ХМАО.

"Рабочие производили замену аккумуляторной батареи. По неустановленной причине она взорвалась. Семь человек получили травмы. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, еще один - средней тяжести. Остальным оказана помощь по наряду "скорой" на месте", - сказал источник.

В свою очередь в приемном отделении Лянторской горбольницы агентству сообщили, что после инцидента на компрессорной станции "Сургутнефтегаза" к ним доставлены семь человек.

"К нам поступило 7 человек, двое в реанимации. Об их состоянии информацию пока дать не можем, идет операция", - сказали в приемном отделении.

Двое пострадавших проходят лечение амбулаторно, трое - в стационаре.

Как подтвердили "Интерфаксу" на станции скорой помощи Лянтора (ХМАО), всего пострадавших семеро.

"Четыре человека были доставлены в больницу "скорой", еще трое обратились сами. У них сочетанные травмы. Из них двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Двое направлены в хирургическое отделение. Один доставлен в травмцентр в Сургуте, один перенаправлен в поликлинику на амбулаторное, еще один находится в приемном отделении", - сказал сотрудник "скорой".

По его словам, погибших нет.

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Тэги: РОССИЯ, ХМАО, СУРГУТНЕФТЕГАЗ, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]