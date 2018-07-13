Хлопок произошел на компрессорной станции Сургутнефтегаза, есть пострадавшие - МЧС

Хлопок произошел в ремонтном цехе компрессорной станции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) в городе Лянтор, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.
"Сообщение поступило в 08:08 по местному времени. Есть пострадавшие", - отметил сотрудник МЧС.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в департаменте здравоохранения региона, семь человек пострадали при хлопке на предприятии в ХМАО.
"Рабочие производили замену аккумуляторной батареи. По неустановленной причине она взорвалась. Семь человек получили травмы. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, еще один - средней тяжести. Остальным оказана помощь по наряду "скорой" на месте", - сказал источник.
В свою очередь в приемном отделении Лянторской горбольницы агентству сообщили, что после инцидента на компрессорной станции "Сургутнефтегаза" к ним доставлены семь человек.
"К нам поступило 7 человек, двое в реанимации. Об их состоянии информацию пока дать не можем, идет операция", - сказали в приемном отделении.
Двое пострадавших проходят лечение амбулаторно, трое - в стационаре.
Как подтвердили "Интерфаксу" на станции скорой помощи Лянтора (ХМАО), всего пострадавших семеро.
"Четыре человека были доставлены в больницу "скорой", еще трое обратились сами. У них сочетанные травмы. Из них двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Двое направлены в хирургическое отделение. Один доставлен в травмцентр в Сургуте, один перенаправлен в поликлинику на амбулаторное, еще один находится в приемном отделении", - сказал сотрудник "скорой".
По его словам, погибших нет.
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