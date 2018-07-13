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Карабахский конфликт 13.07.2018 11:29

Риторика премьера Армении по Карабаху направлена на обострение ситуации – МИД Азербайджана

Баку призывает официальный Ереван занять более конструктивную позицию в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Вместо конструктивных шагов по урегулированию конфликта, выдвижение руководством Армении различных оговорок, их незаконные визиты на оккупированные территории Азербайджана, размещение на них дополнительных военных сил и другие шаги характера военной авантюры, служат эскалации напряженности», - заявил Х.Гаджиев, комментируя, выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите НАТО по Афганистану.

По словам Х.Гаджиева, риторика армянского премьер-министра направлена на обострение ситуации и противоречит призывам сопредседателей МГ ОБСЕ и главы МИД Армении об отказе от подобных высказываний.

«Говоря о демократии, Н.Пашинян преследует цель легитимизировать свой приход к власти путём государственного переворота. Если он хочет продемонстрировать приверженность к демократическим ценностям и правам человека, пусть обеспечит выполнение Арменией международных обязательств. Армянские войска должны быть выведены из оккупированных территорий, а подвергшиеся этнической чистке азербайджанцы должны вернуться к своему крову», - сказал Х.Гаджиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан вместе с международным сообществом положит конец оккупации и военной агрессии Армении, продолжит работы по справедливому урегулированию конфликта в рамках норм и принципов международного права и обеспечению устойчивого мира в регионе.

Ф.Исазаде

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Тэги: КОНФЛИКТ, НАПРЯЖЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]