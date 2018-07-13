Риторика премьера Армении по Карабаху направлена на обострение ситуации – МИД Азербайджана

Баку призывает официальный Ереван занять более конструктивную позицию в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Вместо конструктивных шагов по урегулированию конфликта, выдвижение руководством Армении различных оговорок, их незаконные визиты на оккупированные территории Азербайджана, размещение на них дополнительных военных сил и другие шаги характера военной авантюры, служат эскалации напряженности», - заявил Х.Гаджиев, комментируя, выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите НАТО по Афганистану.
По словам Х.Гаджиева, риторика армянского премьер-министра направлена на обострение ситуации и противоречит призывам сопредседателей МГ ОБСЕ и главы МИД Армении об отказе от подобных высказываний.
«Говоря о демократии, Н.Пашинян преследует цель легитимизировать свой приход к власти путём государственного переворота. Если он хочет продемонстрировать приверженность к демократическим ценностям и правам человека, пусть обеспечит выполнение Арменией международных обязательств. Армянские войска должны быть выведены из оккупированных территорий, а подвергшиеся этнической чистке азербайджанцы должны вернуться к своему крову», - сказал Х.Гаджиев.
Он подчеркнул, что Азербайджан вместе с международным сообществом положит конец оккупации и военной агрессии Армении, продолжит работы по справедливому урегулированию конфликта в рамках норм и принципов международного права и обеспечению устойчивого мира в регионе.
Ф.Исазаде
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