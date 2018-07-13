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Регион 13.07.2018 12:05

Иран уйдет из Сирии, если Дамаску больше не нужна будет помощь иранских военных советников - Велаяти

Иран покинет Сирию, если власти этой страны скажут, что помощь иранских военных советников больше не нужна, заявил в пятницу советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

"Региональная политика Ирана заключается в том, что он находится в Сирии по приглашению легитимных правительств Сирии и Ирака, и это присутствие наших военных советников - просьба легитимных правительств Сирии и Ирака. И тогда, когда они скажут, что ваши военные советники нам не нужны, у Ирана не будет сомнений, чтобы оттуда выйти", - заявил А.А.Велаяти в пятницу, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

Советник аятоллы Хаменеи добавил, что, если бы не было помощи России и Ирана, то Сирией руководили бы террористы.

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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ПРИСУТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]