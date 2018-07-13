Агрегат по очистке труб сдетонировал на предприятии Сургутнефтегаза в ХМАО, пострадали 7 человек, проводится проверка - СКР

Хлопок в компрессорной станции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) в городе Лянтор, где пострадали 7 человек, произошел из-за детонации агрегата по очистке труб, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

"Утром 13 июля в СУ СКР по ХМАО поступило сообщение, что около 08:30 (06:30 мск) на территории промышленной базы в городе Лянторе Сургутского района произошла детонация агрегата по очистке труб без последующего возгорания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, в результате происшествия пострадали 7 человек, которые госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

"Для проведения первоначальных следственных действий, установления обстоятельств и причин произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа с участием следователей, следователей-криминалистов и руководства Сургутского межрайонного следственного отдела", - говорится в информации СКР.

Как сообщил официальный штаб правительства Югры, при проверке трубы на КС "Сургутнефтегаза" "взорвалась литиевая батарея дефектоскопа.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО), 13 июля 08:08 по местному времени произошел хлопок в ремонтном цехе компрессорной станции (КС) "Сургутнефтегаза" в городе Лянтор, есть пострадавшие.

В приемном отделении Лянторской горбольницы агентству сообщили, что после инцидента на компрессорной станции "Сургутнефтегаза" к ним доставлены 7 человек. Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский подтвердил "Интерфаксу" информацию о семи пострадавших. "Семь человек обратились в медицинские учреждения. Двое находятся в тяжелом состоянии, они в операционной. Двое - в состоянии средней тяжести, трое - в удовлетворительном. В настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал он.

Источник "Интерфакса" сообщил, что повреждено оборудование сервисной организации, производившей ремонт на объекте "Сургутнефтегаза". "Разрушений или нарушений работы КС нет. Работает комиссия. Обстоятельства происшествия выясняются", - отметил собеседник.

Погибших при инциденте нет.