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Дальнее зарубежье 13.07.2018 11:45

80% Сирии освобождено от террористов при помощи Ирана - советник аятоллы Хаменеи

При помощи Ирана от террористов освобождено 80% территории Сирии, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

"Мы четыре года из семи лет без помощи других стран с помощью "Хезболлы" оказывали помощь Сирии, и сегодня 80% территории Сирии освобождено от рук террористов", - сказал А.Велаяти, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

Он подчеркнул, что Россия внесла большой вклад в сохранение у власти в Сирии законного правительства.

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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]