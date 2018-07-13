80% Сирии освобождено от террористов при помощи Ирана - советник аятоллы Хаменеи

При помощи Ирана от террористов освобождено 80% территории Сирии, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

"Мы четыре года из семи лет без помощи других стран с помощью "Хезболлы" оказывали помощь Сирии, и сегодня 80% территории Сирии освобождено от рук террористов", - сказал А.Велаяти, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

Он подчеркнул, что Россия внесла большой вклад в сохранение у власти в Сирии законного правительства.