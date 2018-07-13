ГТК Азербайджана пресек продажу партии безакцизной водки Finlandiya

Сотрудники Товузского таможенного управления пресекли продажу большой партии безакцизной контрабандной водки «Finlandiya», говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.
В сообщении отмечается, что сотрудники таможенного управления Товуза получили оперативную информацию об автомобиле «ВАЗ 21074», движущемся в сторону города Товуз.
«Автомобиль был остановлен и проведен предварительный досмотр. Затем автомобиль был отогнан на территорию Товузского Таможенного управления, где был произведен детальный осмотр автомобиля. В ходе досмотра в багажнике автомобиля были обнаружены литровые бутылки с водкой «Finlandiya». Вся партия водки в количестве 100 единиц была без акцизов»,- говорится в сообщении ГТК.
Б.Рустамбеков
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