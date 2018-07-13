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Происшествия 13.07.2018 12:07

ГТК Азербайджана пресек продажу партии безакцизной водки Finlandiya

Сотрудники Товузского таможенного управления пресекли продажу большой партии безакцизной контрабандной водки «Finlandiya», говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

В сообщении отмечается, что сотрудники таможенного управления Товуза получили оперативную информацию об автомобиле «ВАЗ 21074», движущемся в сторону города Товуз.

«Автомобиль был остановлен и проведен предварительный досмотр. Затем автомобиль был отогнан на территорию Товузского Таможенного управления, где был произведен детальный осмотр автомобиля. В ходе досмотра в багажнике автомобиля были обнаружены литровые бутылки с водкой «Finlandiya». Вся партия водки в количестве 100 единиц была без акцизов»,- говорится в сообщении ГТК.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГТК, АКЦИЗ, ВОДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]