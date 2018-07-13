Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9817 RUR   0.0273 GBR   2.239 TRY   0.3502

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.33 Brent   74.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 34° Завтра 26° 33° 15 Июл 25° 33° 16 Июл 24° 32°

Регион 13.07.2018 12:25

Ирану не нужны переговоры с США и Трампом - Велаяти

Тегеран не хочет вести переговоры с США и не считает, что президент США Дональд Трамп достоин того, чтобы Иран к нему обращался, заявил советник верховного лидера Исламской республики Али Акбар Велаяти.

"Мы не хотим вести переговоры с американцами, и если американцы живут в таких иллюзиях, что, мол, может быть, мы придем к ним и будем вести переговоры, нам не нужно это", - заявил А.Велаяти в пятницу на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"И эту власть господина Трампа и его представителей мы не считаем достойными с тем, чтобы к ним обратиться", - подчеркнул он.

По словам советника верховного лидера Ирана, "это те люди, которые на деле нарушают обязательства по Ирану, которые утверждены Советом Безопасности ООН".

"Этим людям нельзя доверять, по какой причине мы должны с ними вести переговоры?" - заметил А.А.Велаяти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ТРАМП


Похожие новости


Советник верховного лидера Ирана прибудет в Москву в четверг - посольство РФ в Тегеране Лавров и Зариф обсудили пятый каспийский саммит и ряд аспектов сирийского урегулирования - МИД РФ Новак: Россия изучит влияние санкций США на контракт на покупку нефти из Ирана Аятолла Хаменеи гордится игрой иранской сборной на ЧМ-2018 Лавров обсудил с Зарифом ситуацию вокруг СВПД и подготовку каспийского саммита В вопросе выхода США из ядерной сделки требуется более серьезный диалог между Ираном и РФ - президент Рухани

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]