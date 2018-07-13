Ирану не нужны переговоры с США и Трампом - Велаяти

Тегеран не хочет вести переговоры с США и не считает, что президент США Дональд Трамп достоин того, чтобы Иран к нему обращался, заявил советник верховного лидера Исламской республики Али Акбар Велаяти.
"Мы не хотим вести переговоры с американцами, и если американцы живут в таких иллюзиях, что, мол, может быть, мы придем к ним и будем вести переговоры, нам не нужно это", - заявил А.Велаяти в пятницу на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
"И эту власть господина Трампа и его представителей мы не считаем достойными с тем, чтобы к ним обратиться", - подчеркнул он.
По словам советника верховного лидера Ирана, "это те люди, которые на деле нарушают обязательства по Ирану, которые утверждены Советом Безопасности ООН".
"Этим людям нельзя доверять, по какой причине мы должны с ними вести переговоры?" - заметил А.А.Велаяти.
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