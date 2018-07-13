Иран продолжит продавать нефть в условиях санкций - Велаяти

Ирану будет трудно продавать нефть в условиях восстановления американских санкций, но непреодолимых препятствий для этого нет, заявил в пятницу советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

"Конечно, будет трудно, будет, конечно, тяжеловато", - сказал А.Велаяти, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Но мы давно уже научились как вести маркетинг и как получать деньги от продажи нефти (в условиях санкций - ИФ). Поэтому нерешаемых вопросов в этом вопросе у нас не будет", - отметил он.

А.Велаяти напомнил, что в Тегеране привыкли продавать нефть в условиях действия различных ограничений, "американцы делали все, чтобы саботировать продажи иранской нефти".

"Мы будем добывать нефть и продавать ее. А как мы будем доставлять ее и получать за это деньги будет зависеть от того, с какой страной и какой компанией мы это делаем", - подчеркнул А.Велаяти.