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ТЭК 13.07.2018 12:22

Иран продолжит продавать нефть в условиях санкций - Велаяти

Ирану будет трудно продавать нефть в условиях восстановления американских санкций, но непреодолимых препятствий для этого нет, заявил в пятницу советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

"Конечно, будет трудно, будет, конечно, тяжеловато", - сказал А.Велаяти, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Но мы давно уже научились как вести маркетинг и как получать деньги от продажи нефти (в условиях санкций - ИФ). Поэтому нерешаемых вопросов в этом вопросе у нас не будет", - отметил он.

А.Велаяти напомнил, что в Тегеране привыкли продавать нефть в условиях действия различных ограничений, "американцы делали все, чтобы саботировать продажи иранской нефти".

"Мы будем добывать нефть и продавать ее. А как мы будем доставлять ее и получать за это деньги будет зависеть от того, с какой страной и какой компанией мы это делаем", - подчеркнул А.Велаяти.

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Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]