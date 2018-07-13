MIGA предоставило гарантию в размере $1,1 млрд на строительство газопровода TANAP

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) предоставило гарантию в размере $1,1 млрд на проект строительства Транс-Анатолийского трубопровода (TANAP), отмечается в сообщении агентства.
«Гарантия предоставляется сроком на 15 лет и будет покрывать привлечение ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" (CQD, Южный Газовый Коридор) кредитов на реализацию проекта TANAP от AKA Bank, Citi, Credit Agricole CIB, ING, LBBW, Santander and Societe Generale», - говорится в информации.
Гарантия MIGA обеспечивает защиту в случае, если у CQD возникнут проблемы с выполнением обязательств по погашению кредитов.
В декабре 2016 года MIGA утвердила предоставление CQD гарантии в размере $750 млн на проект строительства газопровода TANAP. В рамках этого 30 июня 2018 года ЗАО CQD привлекло синдицированный кредит в размере $750 млн.
ЗАО "СQD" создано для эффективного управления проектами Стадии-2 разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», расширения Южнокавказского газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP.
Доля SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) в капитале общества составляет 49%, государства – 51%. Государственный нефтяной фонд Азербайджана обеспечил финансирование долевого участия государства в ЗАО Canub Qaz Dehlizi.
TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.
Первая очередь проекта TANAP (участок в 1 850 км Южно-Кавказский газопровод - Эскишехир), была введена в эксплуатацию 12 июня 2018 года. Вторая очередь (Эскишехир - граница Греции) должна быть завершена в 2019 году. Коммерческие поставки по газопроводу начались 30 июня 2018 года.
Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд.
В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.
Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).
Н.Аббасова
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