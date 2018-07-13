Азербайджан в I полугодии увеличил декларированный экспорт нефтепродуктов на 44%

Декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года составил 548,024 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
«В I-ом полугодии 2018 года декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил 548,024 тыс. тонн на $282,794 млн», - отметили в ГТК.
По данным ведомства, за I-ое полугодие 2017 года декларированный объем экспорта нефтепродуктов из страны составил 380,224 тыс. тонн на $145,997 млн. Таким образом, в январе-июне текущего года экспорт увеличился на 44,1% в количественном выражении и в 1,9 раза - в стоимостном.
В 2017 году декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил 835,452 тыс. тонн на $339,159 млн.
Н.Аббасова
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