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Дальнее зарубежье 13.07.2018 13:08

Гигантский надувной шар "малыш Трамп" поднялся в воздух в Лондоне

Британские активисты, протестующие против визита президента США Дональда Трампа в страну, запустили в пятницу в воздух над Лондоном гигантский надувной шар, изображающий американского лидера в виде младенца в подгузнике и со смартфоном в руке.

По данным британских СМИ, так называемый "малыш Трамп" поднялся в воздух с площади близ Вестминстерского дворца, где проходят заседания парламента Великобритании. В настоящее время активисты удерживают шар на веревке примерно в 15 метрах над землей.

Ранее сообщалось, что активисты движения Stop Trump, выступающие против президента США, согласовали акцию по запуску надувного "Трампа" с мэром Лондона Садиком Ханом.

Перед этим активистам удалось собрать 10 тыс. подписей под петицией, призывающей власти Лондона разрешить проведение акции в день, когда американский президент посетит британскую столицу.

Решение лондонской мэрии одобрить запуск воздушного шара вызвало много споров среди британской общественности и подверглось резкой критике со стороны сторонников Д.Трампа как в США, так и в Великобритании.

В свою очередь С.Хан заявил ранее в пятницу в интервью радиостанции Би-би-си, что не намерен "ограничивать свободу слова (активистов - ИФ) просто потому, что кто-то может обидеться в результате (акции с "малышом Трампом" - ИФ)".

"Насколько мне известно, (в пятницу в Лондоне - ИФ) также будет проходить демонстрация в поддержку Трампа, ее я тоже не стал запрещать!", - добавил лондонский мэр.

Накануне Д.Трамп прибыл с официальным визитом в Великобританию. В четверг вечером президент США и его супруга Мелания посетили гала-ужин, организованный британским премьер-министром Терезой Мэй.

На утро и первую половину дня пятницы у Д.Трампа запланированы переговоры с Т.Мэй в загородной резиденции британского премьера Чекерс. Ожидается, что там стороны обсудят ряд международных вопросов.

Ожидается, что после встречи с Т.Мэй Д.Трамп с Меланией направятся в Виндзорский замок в графстве Беркшир, где у них запланирована встреча с королевой Великобритании Елизаветой II.

В пятницу вечером президент США и первая леди отправятся в Шотландию, где, как ожидается, они посетят гольф-клуб и отель Trump Turnberry и гольф-клуб Trump International Golf Links Scotland.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ТРАМП, ПРОТЕСТ


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