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Происшествия 13.07.2018 15:57

В Сеуле утверждают, что два военных самолета РФ четырежды нарушили опознавательную зону южнокорейской ПВО

Южнокорейские военные в пятницу четыре раза фиксировали нарушение двумя российскими военными самолетами опознавательной зоны южнокорейской ПВО (KADIZ), сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Мы подняли в воздух военные самолеты, чтобы те осуществили стандартные тактические меры вроде проведения воздушных маневров в ответ (на появление российских самолетов - ИФ) и передачи предупреждений российским самолетам не находиться в KADIZ вплоть до того момента, пока они не покинут зону", - приводит агентство выдержки из заявления военных.

Позднее российские самолеты покинули опознавательную зону ПВО, отмечает "Ренхап".

По данным агентства, появление российских самолетов зафиксировали в районе островов Токто (японское название Такэсима) в Японском море, острова Уллындо в Японском море и острова Чеджудо в Корейском проливе.

Анонимный источник из Объединенного комитета заявил агентству, что речь шла о российских бомбардировщиках Ту-95.

Он утверждает, что российские самолеты уже несколько раз в 2018 году нарушали границы KADIZ, однако южнокорейская сторона впервые зафиксировала четыре нарушения за один день.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, РОССИЯ, САМОЛЕТЫ, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]