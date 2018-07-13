В Сеуле утверждают, что два военных самолета РФ четырежды нарушили опознавательную зону южнокорейской ПВО

Южнокорейские военные в пятницу четыре раза фиксировали нарушение двумя российскими военными самолетами опознавательной зоны южнокорейской ПВО (KADIZ), сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
"Мы подняли в воздух военные самолеты, чтобы те осуществили стандартные тактические меры вроде проведения воздушных маневров в ответ (на появление российских самолетов - ИФ) и передачи предупреждений российским самолетам не находиться в KADIZ вплоть до того момента, пока они не покинут зону", - приводит агентство выдержки из заявления военных.
Позднее российские самолеты покинули опознавательную зону ПВО, отмечает "Ренхап".
По данным агентства, появление российских самолетов зафиксировали в районе островов Токто (японское название Такэсима) в Японском море, острова Уллындо в Японском море и острова Чеджудо в Корейском проливе.
Анонимный источник из Объединенного комитета заявил агентству, что речь шла о российских бомбардировщиках Ту-95.
Он утверждает, что российские самолеты уже несколько раз в 2018 году нарушали границы KADIZ, однако южнокорейская сторона впервые зафиксировала четыре нарушения за один день.
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