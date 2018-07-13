Греция решила выдать россиянина Винника Франции, обвиняющей его в хищении персональных данных почти 6 тысяч граждан

Суд города Салоники в пятницу удовлетворил запрос французских властей о выдаче россиянина Александра Винника, обвиняемого во Франции в киберпреступлениях, ущерб от которых составил 130 млн евро.

"Суд принял решение удовлетворить запрос и экстрадировать Александра во Францию. Причем суд постановил применить ускоренную форму экстрадиции", - сообщил в пятницу "Интерфаксу" адвокат россиянина Илиас Спирлиалдис.

Он отметил, что защита считает необоснованным решение суда и в ближайшие дни подаст жалобу. "Мы обязательно обжалуем сегодняшнее решение. До того, как жалоба будет рассмотрена Верховным судом Афин, Александра никуда не смогут экстрадировать, он будет находиться в Греции", - сказал адвокат, отвечая на вопрос агентства.

Как рассказал ранее защитник, французские власти обвиняют россиянина в отмывании денежных средств, а также в мошенничестве. В частности, что А.Винник похищал личные данные граждан, а затем якобы возвращал их за деньги. Потерпевшими признаны 5,7 тысяч человек по всему миру, из которых только 100 граждане Франции.

Сам А.Винник заявил в суде, что не причастен к обвинениям Франции и не знает, почему и в чем конкретно его там обвиняют. Защитник отметил, что никаких доказательств вины россиянина к вменяемым преступлениям французской стороной не предоставлено

"Защита считает, что Францию используют, чтобы в итоге выслать Александра в США", - сказал И.Спирлиадис.

В июле прошлого года власти Греции задержали 38-летнего А.Винника, которого в США подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд.

По данным американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e, и руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления". С 2011 года он сумел отмыть минимум $4 млрд, используя биткоины, считает американское следствие.

В октябре 2017 года греческий суд удовлетворил запрос о выдаче А.Винника США. Позже Верховный суд Афин подтвердил законность этого решения.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что А.Винник написал российским правоохранительным органам явку с повинной, из которой "следует, что в результате его мошеннических действий с 2011 по 2017 годы неустановленной группе российских граждан причинен материальный ущерб в 750 млн рублей".

Позже защита А.Винника и Генпрокуратура РФ подтвердили "Интерфаксу" эту информацию.