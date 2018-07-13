ВТБ подготовил предложения по дедолларизации финрынка РФ, попросил поддержки Путина

ВТБ подготовил пакет предложений для расширения использования рубля в международных расчетах и развития российского финансового рынка, заявил глава банка Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я бы хотел отметить ещё интересную деталь. У населения с начала года стал меньше сдвиг в сторону долларовых депозитов и кредитов относительно рублевых. Нам кажется, это важный элемент дальнейшей дедолларизации финансовой сферы нашей страны", - указал он.
Он заявил, что специалисты банка подготовили пакет предложений, "направленных на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчетах, для того чтобы развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций и созданию других деривативных инструментов, которые сегодня только на Западе используются".
"Нам нужно создавать, я думаю, свои инструменты. Это нам даст дополнительно и защиту нашего финансового сектора от внешних факторов, и вообще даст новый импульс для развития финансового сектора. Поэтому я бы хотел, чтобы это предложение, если можно, вы поручили рассмотреть и соответствующим структурам, правительству, Центральному банку и по возможности поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию и деофшоризацию нашей экономики", - заявил А.Костин.
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