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Финансы 13.07.2018 16:16

ВТБ подготовил предложения по дедолларизации финрынка РФ, попросил поддержки Путина

ВТБ подготовил пакет предложений для расширения использования рубля в международных расчетах и развития российского финансового рынка, заявил глава банка Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я бы хотел отметить ещё интересную деталь. У населения с начала года стал меньше сдвиг в сторону долларовых депозитов и кредитов относительно рублевых. Нам кажется, это важный элемент дальнейшей дедолларизации финансовой сферы нашей страны", - указал он.

Он заявил, что специалисты банка подготовили пакет предложений, "направленных на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчетах, для того чтобы развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций и созданию других деривативных инструментов, которые сегодня только на Западе используются".

"Нам нужно создавать, я думаю, свои инструменты. Это нам даст дополнительно и защиту нашего финансового сектора от внешних факторов, и вообще даст новый импульс для развития финансового сектора. Поэтому я бы хотел, чтобы это предложение, если можно, вы поручили рассмотреть и соответствующим структурам, правительству, Центральному банку и по возможности поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию и деофшоризацию нашей экономики", - заявил А.Костин.

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Тэги: РОССИЯ, ВТБ, ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]