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Регион 13.07.2018 15:55

Турция продолжит борьбу с последователями Гюлена – посол в Баку

Турция продолжит борьбу против последователей течения FETO турецкого богослова Фетуллаха Гюлена, заявил турецкий посол в Баку Эркан Озарал.

"По FETO, являющейся террористической организацией, нанесен тяжелый удар. Мы сломали хребет FETO, как в Турции, так и в Азербайджане. Мы продолжим борьбу против FETO", - сказал Э.Озарал на пресс-конференции в Баку в пятницу.

По его словам, Азербайджан всегда поддерживал Турцию в этой борьбе.

В результате попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года погибли 250 человек, еще 2,2 тыс. получили ранения. Власти Турции обвиняют в подготовке переворота проживающего в США проповедника Ф.Гюлена и его организацию FETO.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГЮЛЕН, ПОСЛЕДОВАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]