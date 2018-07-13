Турция продолжит борьбу с последователями Гюлена – посол в Баку

Турция продолжит борьбу против последователей течения FETO турецкого богослова Фетуллаха Гюлена, заявил турецкий посол в Баку Эркан Озарал.
"По FETO, являющейся террористической организацией, нанесен тяжелый удар. Мы сломали хребет FETO, как в Турции, так и в Азербайджане. Мы продолжим борьбу против FETO", - сказал Э.Озарал на пресс-конференции в Баку в пятницу.
По его словам, Азербайджан всегда поддерживал Турцию в этой борьбе.
В результате попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года погибли 250 человек, еще 2,2 тыс. получили ранения. Власти Турции обвиняют в подготовке переворота проживающего в США проповедника Ф.Гюлена и его организацию FETO.
Ф.Исазаде
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