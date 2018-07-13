НФПП выдал в пятницу предпринимателям на севере Азербайджана кредитов на 3,3 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал в пятницу 28 предпринимателям в Губа-Хачмазском экономическом районе льготные кредиты на сумму 3,3 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.
Кредиты будут направлены на развитие животноводства, птицеводства, рыбоводства, создание логистического центра.
Кредитование данных проектов создать свыше 120 новых рабочих мест.
В целом, с начала 2018 года 622 предпринимателям на реализацию проектов стоимостью 468 млн манатов по линии НФПП выдано льготных кредитов на сумму 100,3 млн манатов. Это позволит открыть более 7 тыс. новых рабочих мест.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется минимум в 170 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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