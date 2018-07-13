НФПП выдал в пятницу предпринимателям на севере Азербайджана кредитов на 3,3 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал в пятницу 28 предпринимателям в Губа-Хачмазском экономическом районе льготные кредиты на сумму 3,3 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

Кредиты будут направлены на развитие животноводства, птицеводства, рыбоводства, создание логистического центра.

Кредитование данных проектов создать свыше 120 новых рабочих мест.

В целом, с начала 2018 года 622 предпринимателям на реализацию проектов стоимостью 468 млн манатов по линии НФПП выдано льготных кредитов на сумму 100,3 млн манатов. Это позволит открыть более 7 тыс. новых рабочих мест.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется минимум в 170 млн манатов.

Б.Рустамбеков