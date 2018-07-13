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ТЭК 13.07.2018 16:25

Газпром построил 2/3 трассы "Турецкого потока" - 1230 км по двум ниткам

В настоящее время по двум ниткам трассы газопровода "Турецкий поток" уложено более 1230 км труб, что составляет 66% от общей протяженности морского участка газопровода.

Как сообщила пресс-служба "Газпрома", в пятницу в Санкт-Петербурге об этом проинформировал глава "Газпрома" Алексея Миллера посла Сербия Славенко Терзича.

"Также на встрече шла речь о проводимых сербской стороной мероприятиях по развитию национальной газотранспортной системы", - сообщает "Газпром" (MOEX: GAZP). Кроме того, на встрече были затронуты проекты, реализуемые "Газпромом" в Сербии.

По предварительным данным, с 1 января по 12 июля 2018 года объем экспорта газа в Сербию составил 1,2 млрд куб. м, что на 5,3% превышает аналогичный показатель 2017 года.

В 2017 году "Газпром" поставил в Сербию 2,1 млрд куб. м. газа - на 21,2% больше, чем в 2016 году (1,75 млрд куб. м).

19 декабря 2017 года было подписано Дополнение к долгосрочному контракту между ООО "Газпром экспорт" и АО "Югоросгаз" на поставку российского газа в Сербию. В соответствии с документом годовые контрактные количества, начиная с 2018 года, увеличены с 1,5 млрд куб. м до 2 млрд куб. м.

"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. 30 апреля 2018 года завершилась укладка морского участка первой нитки газопровода, продолжается укладка морского участка второй нитки газопровода.

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Тэги: РОССИЯ, СЕРБИЯ, ТУРЕЦКИЙ, ПОТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]