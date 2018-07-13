Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9817 RUR   0.0273 GBR   2.239 TRY   0.3502

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.33 Brent   74.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 39° Завтра 26° 33° 15 Июл 25° 33° 16 Июл 24° 32°

Происшествия 13.07.2018 16:37

Крыло Boeing-737 обуглилось от молнии при посадке во "Внуково"

Молния попала в самолет авиакомпании "Победа", возвращавшийся из Берлина в Москву, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в экстренных службах.

"Экипаж самолета Boeing-737 накануне вечером перед посадкой в московском аэропорту "Внуково" доложил об опасениях в связи с прохождением вблизи лайнера мощного грозового фронта", - сказал источник.

По мнению пилотов, самолет могла поразить молния.

Несмотря на инцидент, самолету удалось благополучно приземлиться в Москве.

"После приземления наземные службы с особой тщательностью осмотрели лайнер. Выяснилось, что часть элементов фюзеляжа и правого крыла самолета обуглилась, на некоторых деталях образовались трещины", - сказал источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, МОЛНИЯ, ИНЦИДЕНТ


Похожие новости


Киргизский президент прилетел в Москву поболеть за Россию на ЧМ по футболу обычным рейсом "Аэрофлота" НАТО и ЕС призывают Россию признать свою роль в крушении самолета MH17 и сотрудничать с расследованием Летевший из Антальи в Челябинск лайнер экстренно сел в Волгограде из-за разгерметизации салона Российский самолет переехал ногу сотруднику лондонского аэропорта Грузовой Ан-12 на вылете из Якутска потерял слитки серебра МОК выделил зону траура в олимпийской деревне в южнокорейском Пхенчхане и выразил соболезнования

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]