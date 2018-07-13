Молния попала в самолет авиакомпании "Победа", возвращавшийся из Берлина в Москву, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в экстренных службах.
"Экипаж самолета Boeing-737 накануне вечером перед посадкой в московском аэропорту "Внуково" доложил об опасениях в связи с прохождением вблизи лайнера мощного грозового фронта", - сказал источник.
По мнению пилотов, самолет могла поразить молния.
Несмотря на инцидент, самолету удалось благополучно приземлиться в Москве.
"После приземления наземные службы с особой тщательностью осмотрели лайнер. Выяснилось, что часть элементов фюзеляжа и правого крыла самолета обуглилась, на некоторых деталях образовались трещины", - сказал источник.
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