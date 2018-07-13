Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9817 RUR   0.0273 GBR   2.239 TRY   0.3502

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.33 Brent   74.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 39° Завтра 26° 33° 15 Июл 25° 33° 16 Июл 24° 32°

Это интересно 13.07.2018 16:50

Дели станет крупнейшим городом мира к 2030г, Москва займет 28-е место - ООН

Индийская столица Дели к 2030 году станет крупнейшей среди городских агломераций мира с населением почти 39 млн человек, опередив Токио, прогнозирует отдел народонаселения ООН.

Столица Японии останется на втором месте, в ней будут проживать около 36,6 млн человек. В первую пятерку также войдут Шанхай (32,9 млн), столица Бангладеш Дакка (28,1 млн) и Каир (25,5 млн).

Москва займет 28-е место в списке самых больших городов, число ее жителей вырастет до 12,8 млн.

Всего к 2030 году в мире будет 703 города-миллионника, причем население 43 из них будет выше 10 млн жителей, прогнозируют эксперты ООН.

В топ-10 городов мира впервые войдет Киншаса, столица Демократической Республики Конго, где будут проживать почти 22 млн человек.

Одного поколения хватит Бангалору, Ченнаю, Хайдерабаду (все три - Индия), а также китайским Шэньчжэню и Тяньцзиню, чтобы попасть в тридцатку самых густонаселенных агломераций.

За это время из списка уйдут Чикаго, Лима, Лондон, Нагоя, Париж, Сеул и Тегеран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ГОРОДА, НАСЕЛЕНИЕ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Бангкок стал самым популярным городом у туристов в 2016 году Веллингтон и Эдинбург возглавляют список самых приятных для проживания городов - FT Четыре города с самым дорогим жильем в мире находятся в Азии, на 5-м месте Лондон Гонконг признан самым дорогим городом мира для иностранцев, Москва переместилась с 50-го на 67-е место Лондон впервые с 2008г обошел Нью-Йорк в рейтинге городов мира, Москва опустилась на 18-е место В "шорт-листе" кандидатов на проведение летней Олимпиады-2024 оказались пять городов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]