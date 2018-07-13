Беспорядки в Гяндже управлялись извне - заявление

Правоохранительные органы Азербайджана считают, что некоторые участники беспорядков в городе Гяндже тесно связаны с радикальными религиозно-экстремистскими организациями, которые сотрудничают со спецслужбами Армении.

"Личности всех участников кровавых событий в Гяндже установлены, 11 человек уже арестованы, один из участников Рашад Боюккишиев – уничтожен. Ряд фактов свидетельствуют, что часть участников преступления были тесно связаны с радикальными религиозно-экстремистскими организациями, которые сотрудничают со спецслужбами Армении", - отмечается в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана.

По данным правоохранительных органов в совершении преступления также подозревается Бякрам Алиев, который 9 июля приехал в Гянджу из России. "Эти факты подтверждают тот факт, беспорядки были заранее спланированы и управлялись напрямую из-за рубежа", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, в сообщении подчеркивается, что за несколько дней до беспорядков в Гяндже Р.Боюккишиев вывез всех своих родных и близких в Грузию.

Как сообщалось, вечером 10 июля во время пресечения несанкционированной акции в Гяндже (второй по величине город страны) погибли двое офицеров полиции - замначальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Власти Азербайджана утверждают, что акцию устроила радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов. По данным МВД, было задержано 40 участников акции.

Акция проводилась в поддержку Юниса Сафарова, организовавшего 3 июля покушение на мэра Гянджи Э.Велиева. В результате нападения чиновник получил ранения.

Ю.Сафаров, который совершил покушение, был задержан правоохранительными органами на месте преступления.

В совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры, МВД и Службы Госбезопасности Азербайджана отмечалось, что уроженец Гянджи Ю.Сафаров является гражданином России. В 2016 году в течение восьми месяцев он проживал в Иране, затем "вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований на территории Сирии".

Следствие квалифицировало действия Ю.Сафаров в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.

Правоохранительные органы считают, что основной целью теракта Ю.Сафарова является установление в Азербайджане исламского государства, управляемого по законам шариата. Для этого Ю.Сафаров должен был убить нескольких государственных чиновников с целью создания в республике хаоса и страха, с конечной целью насильственного захвата власти.

В среду было объявлено об установлении личностей двух подозреваемых в убийстве полицейских. В тот же день один из подозреваемых - Гасымов Фаррух Хагани оглу - был задержан. Между тем в четверг было объявлено об аресте еще девяти человек причастных к убийству полицейских.

Второй подозреваемый - Рашад Боюккишиев был ликвидирован в ночь на 13 июля во время операции по его задержанию.

А.Азизов