В Еврокомиссии назвали боль в пояснице причиной трудностей Юнкера при ходьбе во время саммита НАТО

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер трудом ходил во время саммита НАТО из-за болей в пояснице, а не из-за того, что он якобы был нетрезв, заявил официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас.

"В среду вечером председатель мучился от крайне болезненного приступа ишиалгии, сопровождавшегося спазмами", - приводят его слова европейские СМИ.

М.Схинас напомнил, что Ж.-К.Юнкер уже предупреждал об этой хронической проблеме, и опроверг появлявшиеся в ряде СМИ предположения, что Ж.-К.Юнкер находился в состоянии алкогольного опьянения на саммите.

"Я думаю, это более чем безвкусица, когда некоторые СМИ, эксплуатируя боль председателя Юнкера, пытались давать оскорбительные заголовки. Я не думаю, что это утонченно и честно", - подчеркнул М.Схинас.

По его словам, несмотря на проблемы со здоровьем председатель Еврокомиссии принимал активное участие в завершившемся накануне саммите, а на следующей неделе он отправится в поездки в КНР и Японию.

Также он, от лица Ж.-К.Юнкера, поблагодарил за помощь во время саммита премьер-министров Нидерландов и Португалии Марка Рютте и Антониу Кошту.

Он добавил, что Ж.-К.Юнкер принимает медикаменты, и что ему уже лучше.

СМИ напоминают, что во время саммита НАТО в Брюсселе 11 - 12 июля 63-летний Ж.-К.Юнкер нетвердо держался на ногах, и идти ему помогали М.Рютте и А.Кошта, а в среду вечером из-за усилившейся боли ему потребовалась кресло-коляска.