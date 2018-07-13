Не менее 20 человек погибли в Пакистане в результате взрыва бомбы на предвыборном митинге

По меньшей мере, 20 человек в пятницу стали жертвами взрыва бомбы в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
Еще около 40 человек получили ранения.
Взрыв произошел на предвыборном митинге. СМИ отмечают, что главной целью нападения мог быть один из кандидатов на выборах в парламент - представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.
Это уже второе нападение на предвыборные митинги в Пакистане за сутки. Ранее сообщалось о взрыве в ходе митинга в городе Банну. Тогда в результате атаки погибли четыре человека, а еще 20 получили ранения.
В Пакистане 25 июля пройдут выборы в парламент.
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