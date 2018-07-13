Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9817 RUR   0.0273 GBR   2.239 TRY   0.3502

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.33 Brent   74.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 39° Завтра 26° 33° 15 Июл 25° 33° 16 Июл 24° 32°

Дальнее зарубежье 13.07.2018 17:50

Премьер Британии анонсировала амбициозную торговую сделку с США после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Лондоне заявила, что Британия намерена заключить с Соединенными Штатами амбициозную сделку в сфере торговли после Brexit.

"Мы договорились сегодня, что после того, как Великобритания выйдет из Евросоюза, мы (с США - ИФ) заключим амбициозное соглашение о свободной торговле", - сказала британский премьер.

Ранее Д.Трамп неоднократно критиковал сложившиеся торговые отношения США со странами Евросоюза. Он отмечал, что беспошлинная торговля в ряде секторов экономике приводит к торговому дефициту США.

Власти Великобритании ведут переговоры с Брюсселем о выходе страны из Европейского союза. Процесс Brexit должен завершиться 29 марта 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, США, ТОРГОВЛЯ, BREXIT


Похожие новости


США и Великобритания опасаются утечки информации о технологии "стелс" при одновременной покупке Турцией С-400 и F-35 Трамп может задержаться с визитом в Великобритании ради игры в гольф - СМИ Борис Джонсон отправляется в США, чтобы убедить Вашингтон в необходимости сохранения соглашения по иранскому атому Мэй заявила Трампу, что для удара по Сирии нужно больше доказательств применения химоружия Дамаском - СМИ В Лондоне открылось новое здание посольства США, построенное за $1 млрд В Черное море зашли ракетный крейсер и эсминец ВМС США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]