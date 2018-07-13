Премьер Британии анонсировала амбициозную торговую сделку с США после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Лондоне заявила, что Британия намерена заключить с Соединенными Штатами амбициозную сделку в сфере торговли после Brexit.
"Мы договорились сегодня, что после того, как Великобритания выйдет из Евросоюза, мы (с США - ИФ) заключим амбициозное соглашение о свободной торговле", - сказала британский премьер.
Ранее Д.Трамп неоднократно критиковал сложившиеся торговые отношения США со странами Евросоюза. Он отмечал, что беспошлинная торговля в ряде секторов экономике приводит к торговому дефициту США.
Власти Великобритании ведут переговоры с Брюсселем о выходе страны из Европейского союза. Процесс Brexit должен завершиться 29 марта 2019 года.
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