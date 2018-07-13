В Азербайджане есть необходимость создания единого исследовательского центра в сфере демографии - представитель Института Экономики НАНА

В стране есть необходимость создания единого исследовательского центра в сфере демографии, отмечает главный научный сотрудник отдела «Демография и проблемы воспроизводства рабочей силы» Института Экономики Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по экономике, доцент Руфат Эфендиев.
«Создание подобного рода центра создаст благоприятные условия для проведения многосторонних и глубоких исследований в сфере экономической, социальной, военной, медицинской, исторической, географической и этнической демографии. Такие демографические центры уже существуют во Франции, Германии, России, Украине, Нидерландах и других странах. Я полагаю, что и в Азербайджане будут осуществлены необходимые шаги в этом направлении», - считает Р.Эфендиев.
11 июля 2018 года в Международный день народонаселения (World Population Day), в Центре пропаганды книги «Азеркитаб» была проведена презентация учебного пособия «Демография», посвященного 100-летнему юбилею создания Азербайджанской Демократической Республики.
На мероприятии автор книги Р.Эфендиев подчеркнул, что вопросы демографии постоянно находятся в центре пристального внимания как президента страны Ильхама Алиева, так и главы НАНА, академика Акифа Ализаде. И в этой связи не случайно, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в программной речи на мероприятии, посвященном 70-летнему юбилею НАНА, затронул актуальность этого научного направления, и призвал ученых страны проводить исследования, связанные с демографическим положением в стране.
Отметим, что в настоящее время в структуре НАНА действуют три научных центра по изучению демографических проблем и подготовке научных кадров - отдел исторической демографии Азербайджана Института истории имени Аббасгулу Ага Бакиханова, отдел демографии и географии населения Института географии имени академика Гасана Алиева и отдел демографии и проблем воспроизводства рабочей силы Института экономики. Каждый из этих институтов в отдельности занимается изучением демографических проблем в том или ином аспекте.
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