Иммиграция является негативным процессом для Европы, полагает Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что проблема иммиграции по-прежнему остается серьезной проблемой и представляет опасность для Европы.

"До недавних пор никто не думал об этом (о проблеме иммиграции - ИФ). Я считаю, она изменяет культуру и негативно влияет на Европу", - сказал Д.Трамп на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Терезой Мэй.

При этом Д.Трамп подчеркнул необходимость улучшения законов США в области миграции и назвал существующие "самыми плохими в мире".

Ранее Д.Трамп неоднократно критиковал американское миграционное законодательство. Он также он не раз негативно высказывался о ситуации с беженцами в Европе.