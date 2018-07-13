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Регион 13.07.2018 17:41

Оргкомитет "Кубок моря-2018" обсудил подготовку к конкурсу

В штабе Военно-морских сил (ВМС) в пятницу состоялась очередная встреча Оргкомитета по подготовке к конкурсу «Кубок моря-2018», который состоится в рамках Армейских международных игр в Баку.

"Члены Оргкомитета обсудили вопросы, связанные с подготовкой кораблей и морской инфраструктуры к соревнованиям и дали соответствующие указания", - отмечается в сообщении Минобороны.

В конкурсе «Кубок моря-2018», который пройдет с 31 июля по 10 августа текущего года в азербайджанских территориальных водах в Каспийском море, планируется участие военных моряков Азербайджана, России, Казахстана и Ирана.

А.Азизов

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Тэги: МОРЕ, КУБОК, ОРГКОМИТЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]