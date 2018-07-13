В штабе Военно-морских сил (ВМС) в пятницу состоялась очередная встреча Оргкомитета по подготовке к конкурсу «Кубок моря-2018», который состоится в рамках Армейских международных игр в Баку.

"Члены Оргкомитета обсудили вопросы, связанные с подготовкой кораблей и морской инфраструктуры к соревнованиям и дали соответствующие указания", - отмечается в сообщении Минобороны.

В конкурсе «Кубок моря-2018», который пройдет с 31 июля по 10 августа текущего года в азербайджанских территориальных водах в Каспийском море, планируется участие военных моряков Азербайджана, России, Казахстана и Ирана.

А.Азизов