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Дальнее зарубежье 13.07.2018 19:00

Трамп надеется наладить отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что может наладить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, если они проведут какое-то время вместе.

"Я думаю, что у меня получится наладить хорошие отношения с президентом Путиным, если мы проведем вместе какое-то время", - сказал Д.Трамп.

Он отметил, что отношениям России и США сильно навредила "охота на ведьм" в США. Так он называет попытки его политических противников найти следы сговора между его предвыборным штабом и Россией.

Однако американский лидер видит шансы и продолжает верить в то, что эти отношения можно исправить.

"Я думаю, что это (охота на ведьм - ИФ) сильно навредило нашей стране и нашим отношениям с Россией. Я думаю, что у нас есть шанс иметь очень хорошие отношения с Россией и очень хорошие отношения с президентом Путиным", - добавил американский президент.

"Я буду на это надеяться", - сказал Д.Трамп.

Встреча Д.Трампа и В.Путина намечена на 16 июля, она пройдет в Хельсинки.

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Тэги: США, ТРАМП, ПУТИН, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]