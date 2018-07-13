Трамп надеется наладить отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что может наладить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, если они проведут какое-то время вместе.
"Я думаю, что у меня получится наладить хорошие отношения с президентом Путиным, если мы проведем вместе какое-то время", - сказал Д.Трамп.
Он отметил, что отношениям России и США сильно навредила "охота на ведьм" в США. Так он называет попытки его политических противников найти следы сговора между его предвыборным штабом и Россией.
Однако американский лидер видит шансы и продолжает верить в то, что эти отношения можно исправить.
"Я думаю, что это (охота на ведьм - ИФ) сильно навредило нашей стране и нашим отношениям с Россией. Я думаю, что у нас есть шанс иметь очень хорошие отношения с Россией и очень хорошие отношения с президентом Путиным", - добавил американский президент.
"Я буду на это надеяться", - сказал Д.Трамп.
Встреча Д.Трампа и В.Путина намечена на 16 июля, она пройдет в Хельсинки.
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