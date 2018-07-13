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Дальнее зарубежье 13.07.2018 18:45

Борис Джонсон стал бы замечательным премьером, но Тереза Мэй тоже делает "фантастическую работу", считает Трамп

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон был бы хорошим премьер-министром, однако британский премьер Тереза Мэй тоже отлично справляется со своими обязанностями, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Эта невероятная женщина проделывает фантастическую работу", - сказал он, указывая на Т.Мэй в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером.

При этом Д.Трамп вновь заявил, что бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон "стал бы замечательным премьер-министром".

Похвала президента США в адрес Т.Мэй последовала за публикацией его интервью британской газете "Сан", в котором Д.Трамп раскритиковал политику Т.Мэй по Brexit.

Британские СМИ отмечали, что такие заявления стали серьезным ударом по Т.Мэй, которую многие в Великобритании критикуют за то, как она ведет переговоры с ЕС по Brexit.

Также в интервью Д.Трамп признался в симпатиях к ушедшему в отставку Б.Джонсону.

"Я был очень огорчен, увидев, что он покидает правительство. И я надеюсь, что он вернется в какой-то момент", - говорил президент США.

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Тэги: США, ТРАМП, БРИТАНИЯ, РУКОВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]