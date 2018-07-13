Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон был бы хорошим премьер-министром, однако британский премьер Тереза Мэй тоже отлично справляется со своими обязанностями, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"Эта невероятная женщина проделывает фантастическую работу", - сказал он, указывая на Т.Мэй в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером.
При этом Д.Трамп вновь заявил, что бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон "стал бы замечательным премьер-министром".
Похвала президента США в адрес Т.Мэй последовала за публикацией его интервью британской газете "Сан", в котором Д.Трамп раскритиковал политику Т.Мэй по Brexit.
Британские СМИ отмечали, что такие заявления стали серьезным ударом по Т.Мэй, которую многие в Великобритании критикуют за то, как она ведет переговоры с ЕС по Brexit.
Также в интервью Д.Трамп признался в симпатиях к ушедшему в отставку Б.Джонсону.
"Я был очень огорчен, увидев, что он покидает правительство. И я надеюсь, что он вернется в какой-то момент", - говорил президент США.
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