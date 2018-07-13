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ТЭК 13.07.2018 19:44

Трамп назвал "Северный поток-2" ужасной и трагичной ошибкой

Президент США Дональд Трамп считает соглашение между Германией и Россией по проекту "Северный поток-2" трагедией, лишающей Германию возможности вести диалог с Россией "с позиции силы".

"По поводу газопровода ("Северного потока-2"). Для меня это - трагедия. Я считаю, что то, что было сделано, это ужасно. Это миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов из Германии, в первую очередь, - и других стран, но в основном из Германии - в Россию, в то время, когда мы пытаемся сделать что-то, чтобы добиться мира во всем мире", - сказал американский президент в пятницу на совместной конференции с премьер-министром Британии Терезой Мэй в Лондоне.

"Я считаю, что это ужасная ошибка. Я очень уважаю Ангелу (Меркель, канцлера Германии - ИФ) и открыто заявляю, что это ужасно, что у них газопровод, идущий из России. Я уверен, что Германия будет получать 50%, 60% или даже 70% своей энергетики из России. И как можно работать над миром с позиции силы, когда у кого-то есть такая власть над тобой?" - подчеркнул Д.Трамп.

В рамках саммита НАТО, который прошел 11-12 июля в Брюсселе, канцлер Германии Ангела Меркель уже отвечала на критику соглашения с Россией по "Северному потоку-2" со стороны Д.Трампа.

"Я бы хотела добавить, что я сама испытала то, как часть Германии контролировалась Советским Союзом. И я очень рада, что сегодня мы объединенная и свободная Германия. И поэтому мы можем сказать, что мы можем проводить свою собственную независимую политику и принимать наши собственные решения", - заявляла А.Меркель журналистам на саммите НАТО.

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Тэги: США, ТРАМП, ГЕРМАНИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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