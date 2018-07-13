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Карабахский конфликт 13.07.2018 18:18

Алиев возлагает надежды на Макрона в карабахском урегулировании

Президент Азербайджан Ильхам Алиев возлагает большие надежды на усилия Франции в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

И.Алиев поздравил президента Эмманюэля Макрона с национальным праздником Французской Республики.

«Мы возлагаем большие надежды на усилия Франции как на сопредседателя Минской группы ОБСЕ и лично на Вас, господин президент, в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Мы с нетерпением ждем мирного и справедливого урегулированию конфликта в соответствии с нормами международного права в рамках территориальной целостности нашей страны и прекращение оккупации азербайджанских земель Арменией»,- говорится в тексте поздравления.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, АЛИЕВ, МАКРОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]