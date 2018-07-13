Алиев возлагает надежды на Макрона в карабахском урегулировании

Президент Азербайджан Ильхам Алиев возлагает большие надежды на усилия Франции в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

И.Алиев поздравил президента Эмманюэля Макрона с национальным праздником Французской Республики.

«Мы возлагаем большие надежды на усилия Франции как на сопредседателя Минской группы ОБСЕ и лично на Вас, господин президент, в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Мы с нетерпением ждем мирного и справедливого урегулированию конфликта в соответствии с нормами международного права в рамках территориальной целостности нашей страны и прекращение оккупации азербайджанских земель Арменией»,- говорится в тексте поздравления.

Б.Рустамбеков