Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-британской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр энергетики.

В состав комиссии также войдут замминистры иностранных дел, экономики, культуры, здравоохранения, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, молодежи и спорта, образования, заместитель главы Государственного таможенного комитета, председатель Госагентства по туризму, заместитель председателя Центрального Банка Азербайджана, вице-президент SOCAR.

Б.Рустамбеков