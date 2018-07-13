Азербайджан в I полугодии увеличил добычу нефти на 1%, газа на 2,7%

Добыча нефти в Азербайджане в I-ом полугодии 2018 года составила 19 млн 341,2 тыс. тонн нефти, что на 1% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
"В январе-июне 2018 года добыча нефти составила 19 млн 341,2 тыс. тонн (рост на 1%), в том числе товарной нефти – 19 млн 315,4 тыс. тонн (рост на 0,9%)", - отметили в Госкомстате.
В I-ом полугодии 2018 года в Азербайджане добыто 14 млрд 497,7 млн кубометров газа (рост на 2,7% по сравнению с январем-июнем 2017 года). При этом добыча товарного газа в отчетный период составила 8 млрд 883,6 млн кубометров (спад на 4,9%).
В 2017 году добыча нефти в Азербайджане составила 38 млн 688,9 тыс. тонн, газа - 28 млрд 597,5 млн кубометров.
Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует добычу нефти на уровне 37 млн 534,8 тыс. тонн, газа - 30 млрд 498,3 млн.
А.Азизов
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