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Дальнее зарубежье 13.07.2018 19:21

В Египте поезд сошел с рельсов, пострадали 55 человек

Поезд сошел с рельсов в Египте поблизости от Каира, в результате пострадали как минимум 55 человек, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местные власти.

Пострадавших направили в больницы, информации о погибших пока не поступало.

На место происшествия вблизи города Эль-Гиза прибыли службы для устранения последствий аварии. Причины происшествия пока неизвестны, отмечает агентство.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ПОЕЗД, АВАРИЯ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]