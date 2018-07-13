Цены на нефть перешли к росту, но завершают неделю в минусе

Нефтяной рынок изменил направление и перешел к повышению в ходе торгов в пятницу, однако все равно завершает неделю существенным снижением.
Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:37 МСК увеличилась на $0,75 (1,01%) - до $75,2 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,4 (0,57%) - до $70,73 за баррель.
С начала недели цена Brent снизилась на 2,5%, WTI подешевела на 4,2%.
Главной причиной падения цен на нефть на текущей неделе эксперты называют восстановление добычи в Ливии.
Производство нефти в стране рухнуло на 700 тыс. баррелей в сутки из-за закрытия основных экспортных портов, которые стали объектом спора между двумя действующими в Ливии правительствами.
Однако нефтяная госкорпорация National Oil Corp. (NOC) на уходящей неделе вернула себе контроль над ключевыми объектами и сообщила о намерении восстановить поставки и нарастить добычу в ближайшее время.
Дополнительное давление на нефтяной рынок оказала эскалация торгового конфликта между США и Китаем. Во вторник власти США заявили, что начали подготовку к введению дополнительных пошлин на китайские товары, объем импорта которых составляет около $200 млрд в год. Нефтетрейдеры опасаются, что такой конфликт может ударить по всей мировой экономике и замедлить темпы роста спроса на нефть.
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