Власти США предъявили обвинения 12 российским разведчикам в связи с взломом компьютеров Демпартии - СМИ

Власти США предъявили обвинения 12 сотрудникам российских разведслужб, сообщает в пятницу агентство "Блумберг" со ссылкой на заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна.
По данным агентства, речь идет об обвинениях, связанных с взломом компьютерной системы Национального комитета Демократической партии.
По словам Р.Розенстайна, обвиняемые являются сотрудниками двух подразделений ГРУ.
Он уточнил, что некоторые из обвиняемых лиц занимались кражей информации, некоторые - ее распространением.
Р.Розенстайн заявил, что ранее на этой неделе он сообщил об обвинениях в отношении представителей российских разведслужб президенту США Дональду Трампу.
В ходе предвыборной кампании 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии. Впоследствии документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе. В Демократической партии убеждены, что это оказало существенное влияние на борьбу за пост президента.
Американские спецслужбы заявляют о причастности России к взлому компьютеров Национального комитета Россию. Москва эти обвинения отвергает.
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