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Дальнее зарубежье 13.07.2018 21:23

Власти США предъявили обвинения 12 российским разведчикам в связи с взломом компьютеров Демпартии - СМИ

Власти США предъявили обвинения 12 сотрудникам российских разведслужб, сообщает в пятницу агентство "Блумберг" со ссылкой на заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна.

По данным агентства, речь идет об обвинениях, связанных с взломом компьютерной системы Национального комитета Демократической партии.

По словам Р.Розенстайна, обвиняемые являются сотрудниками двух подразделений ГРУ.

Он уточнил, что некоторые из обвиняемых лиц занимались кражей информации, некоторые - ее распространением.

Р.Розенстайн заявил, что ранее на этой неделе он сообщил об обвинениях в отношении представителей российских разведслужб президенту США Дональду Трампу.

В ходе предвыборной кампании 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии. Впоследствии документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе. В Демократической партии убеждены, что это оказало существенное влияние на борьбу за пост президента.

Американские спецслужбы заявляют о причастности России к взлому компьютеров Национального комитета Россию. Москва эти обвинения отвергает.

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Тэги: США, РОССИЯ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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