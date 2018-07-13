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СНГ 13.07.2018 21:55

Порошенко утверждает, что большинство стран НАТО торопит со вступлением Украины в Альянс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что большинство лидеров стран-членов Североатлантического альянса выступают за скорейшее принятие в НАТО украинского государства.

"В абсолютном большинстве требовали не только ускоренного членствах Украины в НАТО, но и высказывали признания, что это было ошибкой, что сейчас Украина сидит за этим столом среди членов НАТО не в качестве члена. Поскольку роль, миссия Украины является чрезвычайно важной по обороне восточного фланга НАТО", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам в пятницу.

По его словам, Украина выполняет большую работу для безопасности в Европе и это признаётся ее партнерами.

Саммит НАТО в Брюсселе подтвердил что для Украины двери в Североатлантический альянс открыты, добавил П.Порошенко.

"Я твёрдо верю в успех украинской европейской и евроатлантической интеграции, и поэтому я буду просить Верховную Раду Украины внести соответствующие изменения в Конституцию, которые бы чётко зафиксировали во внутреннем законодательстве этот наш путь, эту нашу стратегию", - сказал он.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ЧЛЕНСТВО, ПОРОШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]