Порошенко утверждает, что большинство стран НАТО торопит со вступлением Украины в Альянс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что большинство лидеров стран-членов Североатлантического альянса выступают за скорейшее принятие в НАТО украинского государства.
"В абсолютном большинстве требовали не только ускоренного членствах Украины в НАТО, но и высказывали признания, что это было ошибкой, что сейчас Украина сидит за этим столом среди членов НАТО не в качестве члена. Поскольку роль, миссия Украины является чрезвычайно важной по обороне восточного фланга НАТО", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам в пятницу.
По его словам, Украина выполняет большую работу для безопасности в Европе и это признаётся ее партнерами.
Саммит НАТО в Брюсселе подтвердил что для Украины двери в Североатлантический альянс открыты, добавил П.Порошенко.
"Я твёрдо верю в успех украинской европейской и евроатлантической интеграции, и поэтому я буду просить Верховную Раду Украины внести соответствующие изменения в Конституцию, которые бы чётко зафиксировали во внутреннем законодательстве этот наш путь, эту нашу стратегию", - сказал он.
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