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СНГ 13.07.2018 22:22

В Кремле заявляют о готовности рассмотреть доказательства вмешательства РФ в выборы США, если у Вашингтона есть факты

Позволять бесконечно спекулировать на теме якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы США противникам улучшения отношений двух стран нельзя, Россия никогда этого не делала, но, если у американцев есть доказательства, Москва готова их рассмотреть, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"По поводу темы "вмешательства-невмешательства" в избирательные процессы: как до нас доходят сигналы, американцы эту тему обозначат. Но я хочу еще раз в преддверии встречи (РФ-США на высшем уровне в Хельсинки) подтвердить, что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться во внутренние процессы, тем более в избирательные процессы в США, оказывать влияние на американские выборы", - сказал Ю.Ушаков журналистам на брифинге в пятницу.

По его словам, это особенно важно подчеркнуть в связи с той "шумихой, которая разворачивается накануне промежуточных ноябрьских выборов" в США. "А если у американцев есть какие-то факты, то мы их готовы рассматривать, об этом наш президент несколько раз говорил, в рамках совместной рабочей группы по кибербезопасности, о создании которой наш президент с Трампом договаривался еще на встрече в Гамбурге. Но пока эта идея (о совместной группе) не получила реального воплощения", - сказал Ю.Ушаков.

По его словам, Москву, несомненно, беспокоит "накачивание атмосферы в ненужном ключе" в связи с темой якобы имевшего места вмешательства России в выборы в США.

"Как нам кажется, нельзя бесконечно позволять противникам улучшения отношений США с Россией спекулировать на этой вредной и искусственно поддерживаемой на плаву теме", - сказал Ю.Ушаков.

Он добавил, что российская сторона еще раз "четко заявит" об этом на саммите.

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Тэги: РОССИЯ, США, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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