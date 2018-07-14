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Дальнее зарубежье 14.07.2018 10:00

Террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрыв на предвыборном митинге в Пакистане

Боевики из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за взрыв бомбы в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны, сообщает в пятницу газета "Хинду таймс".

По данным издания, соответствующее заявление распространило подконтрольное боевикам агентство "Амак".

Террористы объявили о том, что один из боевиков ИГ подорвал себя на митинге, однако не привели никаких явных доказательств причастности группировки к теракту, отмечает издание.

Помимо этого, "Хинду таймс" сообщила, что число погибших от взрыва составило 90 человек, еще 180 человек получили ранения и травмы. Ранее сообщалось о 85 жертвах и 150 пострадавших.

Взрыв прогремел на митинге в преддверии выборов в парламент Пакистана, которые должны состояться 25 июля.

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Тэги: ПАКИСТАН, ВЗРЫВ, ИГ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]