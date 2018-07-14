Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9817 RUR   0.0273 GBR   2.239 TRY   0.3502

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.33 Brent   74.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 35° Завтра 24° 33° 16 Июл 24° 32° 17 Июл 24° 32°

СНГ 14.07.2018 11:30

"Нафтогаз" намерен предложить транзит после 2019 года по европейским правилам

НАК "Нафтогаз Украины" выйдет на трехсторонние переговоры с РФ при участии Европейского Союза с предложением обеспечивать транзит природного газа по своей территории после 2019 года по европейским правилам, сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

"Мы едем с главным нашим предложением - это применить европейские правила по транзиту российского газа через территорию Украины... Мы говорим, что по тем же правилам, по которым Газпром работает в Европе - мы настаиваем, чтобы Газпром работал и в Украине", - сказал Ю.Витренко в эфире радио "Новое время" в пятницу вечером.

"Это касается всего: и тарифов на транзит газа, и бронирования мощностей, и обмен данными. Вот все-все-все, как в Европе, так и у нас", - добавил он.

По словам Ю.Витренко, такой подход позволит снять дискуссии о том, что предложения украинской стороны являются необоснованными: "Чтобы нас никто не обвинял, что украинцы непонятно чего хотят".

Как сообщалось, делегацию Украины на трехсторонних переговорах с РФ и ЕС по условиям транспортировки газа возглавят министр иностранных дел Павел Климкин и глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев. В консультациях 17 июля в представительстве ЕС в Берлине примут участие министр энергетики РФ Александр Новак и представители "Газпрома".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, НАФТОГАЗ, ТРАНЗИТ


Похожие новости


"Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в РФ "Нафтогаз Украины" в 2017 г. планирует привлечь под госгарантии $500 млн у ВБ и $200 млн - у IFC Кабмин Украины предоставил "Нафтогазу" госгарантии на $300 млн по кредиту ЕБРР Нафтогаз перевел Газпрому $30 млн предоплаты за поставки в апреле «Нафтогаз Украины» сообщает, что выполнит увеличенную заявку «Газпрома» на транзит газа в ЕС Дефицит "Нафтогаза Украины" оценивается в 62 млрд грн в 2014г. - меморандум с МВФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]