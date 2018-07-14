Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9817 RUR   0.0273 GBR   2.239 TRY   0.3502

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.33 Brent   74.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 34° Завтра 24° 33° 16 Июл 24° 32° 17 Июл 24° 32°

Регион 14.07.2018 09:11

В убийстве американской семьи в Грузии стали известны новые детали - СМИ

Стали известны новые детали зверского убийства семьи из США, совершенного на днях в ущелье Хада в грузинском регионе Мцхета-Мтианети, в котором следствие обвиняет 19-летнего пастуха Малхаза Кобаури.

"Экспертиза тела погибшей Лоры Смит показала, что она была изнасилована", - сообщает в пятницу вечером телекомпания "Имеди", ссылаясь на эксклюзивно полученную информацию от достоверного источника.

Телеканал также утверждает, что у следствия находится мобильный телефон М.Кобаури с фотографиями Лоры Смит, которые он показывал своим друзьям-пастухам, а также запись его допроса полицейскими, которую удалось получить журналистам "Имеди".

Запись допроса, которая была полностью оглашена в эфире телеканала, подробно воспроизводит все детали убийства граждан США Райана и Лоры Смит, а также их четырехлетнего сына. Приведенные в записи детали почти полностью совпадают с ранее обнародованными МВД Грузии данными следствия, на основании которых М.Кобаури было официально предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, в том числе несовершеннолетнего.

По информации МВД Грузии, следствием было установлено, что 4 июля на территории одного из водопадов в ущелье Хада в результате взаимной перебранки подозреваемый выстрелом из охотничьего ружья нанес смертельные ранения потерпевшему и его сыну, а его супруга упала при попытке бегства в ущелье и погибла. Задержанный оставил убитого мужчину на месте происшествия, а тело ребенка спрятал в лавине.

Как сообщалось, 9 июля М.Кобаури был задержан полицией, а 11 июля решением Мцхетского городского суда ему была выбрана мера пресечения в виде предварительного заключения. При этом на суде он изменил свои показания. Как заявил журналистам его адвокат Алуда Бучукури, подзащитный уверяет, что не убивал членов семьи Смит, а там были двое незнакомых мужчин, которые и убили их, ему же пригрозили, что уничтожат всю его семью, если он проговорится.

Первоначально расследование этого дела началось в соответствии со статьей 116 УК Грузии - "причинение смерти по неосторожности, совершенное в отношении двух или более лиц". Однако после получения данных медицинской экспертизы оно было переквалифицировано в преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах по второй и третьей частям 109-й статьи УК. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненное заключение.

Помощь правоохранительным органам Грузии в расследовании этого убийства, в частности, в проведении технических экспертиз, оказывает ФБР США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРИСТЫ, УБИЙСТВО, ДЕТАЛИ


Похожие новости


Граждане Азербайджана заняли I место среди туристов, посетивших Грузию в январе-марте Девять чешских туристов из-за наводнения застряли в горном ущелье в Грузии В 2016 году Грузию посетили более 1,5 млн туристов из Азербайджана За шесть месяцев Грузию посетило 600 тыс. граждан Азербайджана - посол В Москве не хотят, чтобы граждане РФ увидели успехи Грузии, заявляют в Тбилиси

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]